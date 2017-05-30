Лос-Анджелес, США, 31 мая, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Что действительно нужно было снимать в те годы, так это антифашистские ленты. Проблема оказалось в том, что снимать было некому. Мастера не справлялись. Один халтурил, другой, очевидно, отрабатывал запрос публики… Но сквозила в этих потугах такая поверхность и пустота, что для развлечения — да, но для мощного пропагандистского оружия, так необходимого в те годы, комедии не хватало содержания.

Плакат фильма «Колокола Святой Марии»

Содержания — и страсти: потому что разрабатывать тему антифашизма нужно с горящим сердцем, выходя, как принято сейчас говорить, из зоны комфорта, обращаясь к действительно страшной теме — и понимая ее ужас. Могут ли это сделать гламурные «аристократы»? Ответ очевиден, и неспособность Голливуда создать подобный фильм — тому подтверждение. Напротив: комедия даже бежала от реальности. И вот иногда в этой груде угля обнаруживались бриллианты — тем более ценные, чем дурнее был общий фон, сопровождавший их появление.

Подробно об американской комедии середины века читайте здесь: Куда плыл корабль дураков

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