Дамаск, 29 мая, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Первая группа из 455 боевиков вышла из квартала Барзе в восточном пригороде Дамаска, заявил журналистам губернатор провинции Дамаск Алаеддин Ибрагим.

Arian Zwegers Дамаск до войны. 2009

По его словам, из квартала вышли 1012 человек, среди которых 455 боевиков. Всего из квартала должны выйти порядка восьми тысяч человек, которые будут несколькими группами вывезены в контролируемый боевиками Идлиб.

После возвращения квартала Барзе под контроль правительства Сирии там начнутся восстановительные работы, после окончания которых в квартал вернутся мирные жители.

Сообщается, что боевики уходят из квартала в силу соглашений, заключенных между правительством Сирии и рядом вооруженных группировок.

Стоит отметить, что в мае 2017 года в восточном пригороде Дамаска таким же образом был очищен от террористов соседний с Барзе квартал Кабун, ранее считавшийся одним из крупнейших опорных пунктов боевиков в восточном пригороде столицы Сирии.