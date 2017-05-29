Тбилиси, 29 мая, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Выступая на сессии ПА НАТО, заместитель генсека альянса Роуз Геттемюллер назвала Грузию одним из очень значительных и ценных партнеров и заявила, что двери НАТО остаются открытыми.

MIKHEIL Военные НАТО в Грузии

«Двери НАТО действительно открыты для тех, кто разделяет ценности НАТО, кто соответствует нашим стандартам и хочет внести свой вклад в общее дело. Именно это подтверждает сегодняшняя встреча в Тбилиси», — подчеркнула Геттемюллер.

По информации пресс-службы парламента Грузии, позже председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с Роуз Геттемюллер. На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений и перспективы углубления сотрудничества между Грузией и НАТО. Речь также шла о региональной стабильности, ситуации на «оккупированных территориях» и отношениях с Россией.

Председатель парламента Грузии ознакомил Роуз Геттемюллер с разработанным государственной конституционной комиссией под его руководством проекте изменений в Конституцию Грузии. На встрече с заместителем генсека НАТО Ираклий Кобахидзе пояснил, что основная суть и значение конституционной реформы заключается в обеспечении политической стабильности в стране.

В ходе выступления на весенней сессии ПА НАТО, а также на встречах с представителями альянса, президент Грузии Георгий Маргвелашвили в числе других вопросов также затронул тему конституционных изменений и подчеркнул важность дискуссии и широкого согласия в этом вопросе.