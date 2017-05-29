Космическая станция «Салют-7»

Москва, 29 мая, 2017, 18:47 — ИА Регнум. В основу картины легли реальные события, произошедшие в 1985 году с советской космической станцией «Салют-7».

Бюджет картины составил около 400 млн рублей, режиссером выступил Клим Шипенко, сообщается, что первый показ фильма пройдет осенью 2017 года.

Напомним, для того чтобы понять, почему законсервированная станция вдруг перестала отвечать на сигналы и предотвратить катастрофу, 6 июня 1985 года на орбиту отправили экспедицию.

Советские специалисты должны были впервые осуществить в открытом космосе сближение с неуправляемым объектом. Поставленная задача была крайне важной, поскольку результатом падения станции могли стать человеческие жертвы.

Экспедицию возглавлял самый опытный советский космонавт Владимир Джанибеков, за плечами которого было 4 полета и опыт ручной стыковки.

8 июня 1985 года кораблю экспедиции «Союз Т-13» удалось состыковаться со станцией, а к 16 июня космонавты смогли устранить возникшую неисправность и запустить её бортовые системы.