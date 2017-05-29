Ставрополь, 29 мая, 2017, 18:33 — ИА Регнум. В Ставропольском крае опасаются нового подъема уровня воды в реках. Гидрометцентр региона прогнозирует подъем уровня воды во всех реках края. Сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, сообщили ИА REGNUM в Гидрометцентре края.

Wikimapia.org Отказненское водохранилище

После прошедших дождей и паводков уровень воды и так остается высоким. В связи с выпадением 29−30 мая новых осадков вода в реках может подняться до неблагоприятных отметок и вылиться на ближайшие территории. Это грозит новыми подтоплениями.

Вместе с тем жители шести населенных пунктов в Советском и Буденновском районах, расположенных неподалеку от Отказненского водохранилища, ждут эвакуации. Сегодня утром из-за угрозы прорыва дамбы эвакуировали жителей сели Отказного.

Людей из Зеленокумска, Нины, Стародубского, Архангельского, Орловки, Покойного пока эвакуировать не стали, поскольку угроза снизилась после укрепления дамбы и строительства обводного канала.

Вместе с тем этот вопрос остается открытым. Люди «сидят на чемоданах». Ежедневно в 10:00 с 30 мая комиссия ЧС после мониторинга водохранилища будет принимать решение о необходимости дальнейшего вывода людей из этой зоны.

«Сегодня наши расчёты позволяют нам спрогнозировать, что катастрофического роста уровня воды в Отказненском водохранилище не будет. Мы понимаем, что если он будет расти, то умеренно», — прокомментировал эту ситуацию губернатор региона Владимир Владимиров на встрече с местными жителями, сообщили в правительстве региона.

Роспотребнадзор ужесточает контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием в пострадавших районах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, эксперты исследовали 124 пробы питьевой воды в пострадавших районах и 44 пробы продуктов питания в эвакопунктах.

Возбудителей вирусного гепатита А, дизентерии, кишечных вирусов не обнаружено.

В зонах паводков привито 3,6 тыс. человек против вирусного гепатита А, 982 человека против дизентерии Зонне.

«Санитарно-эпидемиологическая обстановка в зонах ЧС стабильная, среди населения случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано», — сообщили в ведомстве.

В администрации Минераловодского района отметили, что мониторинг санитарной обстановки и контроль качества питьевой воды в наиболее пострадавших от паводков селе Левокумка, посёлках Первомайский и Загорский идет постоянно. Извещений о выявлении больных с подозрением на острые кишечные инфекции в местную больницу не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, паводок на Ставрополье начался 24 мая после прохождения обильных ливней. С 25 мая в регионе действует режим ЧС. Люди из зоны паводка эвакуируются в пункты временного размещения, а также к родственникам.

После схода воды на пострадавших территориях идет расчистка домов и участков, подсчет ущерба. Также проводится вакцинация людей.