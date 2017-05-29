Бухарест, 29 мая, 2017, 18:22 — ИА Регнум. «Черноморский регион характеризуется многими парадоксами, будучи зоной, где вслед за «цветными революциями» шли вооруженные конфликты, где вместе с классическими рисками в сфере безопасности существуют и совершенно новые — разновидности гибридных угроз. Это регион, нестабильность которого приводит к серьезным геополитическим последствиям», — заявил госсекретарь МИД Румынии Александру Микула на открытии программы «Безопасность в регионе Черного моря: общие вызовы, устойчивое будущее», — передает корреспондент ИА REGNUM.

НАСА Черное море из космоса

Микула заявил, что «продолжение нынешних тенденций углубления разделительных линий в Черном море между демократиями и авторитарными режимами, акцентирование на милитаризации региона, нарушение национального суверенитета и размножение сетей незаконной торговли людьми, наркотиками и оружием неизбежно приведет к серьезному подрыву безопасности и стабильности на европейском континенте, а также трансатлантических интересов».

Румынский дипломат призвал к согласованным действиям со стороны евроатлантического сообщества в направлении укрепления собственной безопасности, а также повышения «сопротивляемости восточных соседей». «Немаловажна активная поддержка партнеров в регионе Черного моря — Республики Молдова, Украины и Грузии, с акцентом на развитие национальной обороноспособности, в качестве инвестиции, которую мы делаем, чтобы предотвратить ухудшение ситуации региональной безопасности», — сказал Микула.

Он напомнил о периоде после распада СССР и завершения холодной войны, когда «Черноморский регион попытался перестроиться и стать настоящей моделью регионального сотрудничества». Однако различные инициативы политического и экономического сотрудничества, по его утверждению, были сорваны Россией после 2008 года, когда «начался период возрождения открытых конфликтов в регионе».

Программа «Безопасность в регионе Черного моря: общие вызовы, устойчивое будущее» была организована под патронатом президента Румынии, Национальной академии информации Mihai Viteazul в сотрудничестве с Гарвардским университетом и Национальным университетом информации США.