Тольятти, Самарская область, 29 мая, 2017, 18:15 — ИА Регнум. В Тольятти сотрудники полиции задержали участника одиночного пикета возле Городской думы. Пикет был посвящен противодействию проювенальной позиции Уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Бессонова

Пикет начался около 16:30 в 40 метрах от входа в здание. Спустя 10 минут после начала акцию к пикетчику подъехала полицейская машина.

Несмотря на то, что одиночные пикеты не требуют согласования и пикетчик предъявил свои документы, сотрудники полиции забрали его в отделение.

Аналогичный одиночный пикет прошел 29 мая в Тольятти у редакции ЛАДА МЕДИА. Там пикетчика на территорию не пустила охрана.

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Напомним, основным требованием проходящих сегодня во многих городах страны пикетах представителей родительской общественности является требование, чтобы решения власти, касающиеся каждой российской семьи, принимались только после широкого общественного обсуждения.

Заявление такой позиции было вызвано тем, что новый детский омбудсмен Анна Кузнецова готовится передать на подпись президенту новую Национальную стратегию, которую не обсуждали с родительской общественностью.

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Представители ведущих родительских организаций в знак недоверия детскому омбудсмену покинули совет при уполномоченном по правам ребенка. Это произошло после заявления Кузнецовой о том, что в России «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей», в то время как по данным общественных активистов количество таких случаев, в том числе обернувшихся трагедией, исчисляется десятками.

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В пресс-службе регионального главка МВД РФ сообщили, что участник одиночного пикета был доставлен в ОП №24 УМВД России по г. Тольятти для установления личности и после беседы отпущен.