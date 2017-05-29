Ростов-на-Дону, 29 мая, 2017, 18:09 — ИА Регнум.

Число жертв клещей в Ростовской области с каждым днём растет. На сегодняшний день диагноз крымской геморрагической лихорадки подтверждён у 10 жителей Дона. 22 человека госпитализированы в инфекционные стационары. Об этом сообщает ИА REGNUM 29 мая со ссылкой на сведения регионального управления Роспотребнадзора.

JerzyGorecki Клещ

Наибольшую тревогу вызывает Сальский район, где инфекцию подхватили два человека. Стоит избегать выездов на природу также жителям Новошахтинска, Каменск-Шахтинского, а также Целинского, Песчанокопского, Ремонтненского, Дубовского, Пролетарского, Зимовниковского районов.

Помимо лихорадки зафиксированы случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Лидерами по числу заразившихся стали Ростов-на-Дону, уже упомянутый Каменск-Шахтинский и Сальский район.

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Между тем эпидемиологи заверяют, что к медикам за консультацией и помощью обратилось почти 2,4 тыс. человек, из них — 836 детей. Показатель на 33,7% ниже уровня аналогичного периода 2016 года.

В этой связи стоит привести данные за 2016 год, когда весной и летом за помощью к врачам по поводу укусов клещей обратилось более 8 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. Что касается заболеваемости крымской лихорадкой, то за весь период инфекцию подхватили около 30 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , особая активность переносчиков опасных заболеваний наблюдается с мая по июнь. Страдает не только юг Росси, но и другие регионы страны.