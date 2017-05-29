Ярославль, 29 мая, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Недавние лидеры протестного движения в Ярославской области оказались востребованы «Единой Россией». К такому выводу можно прийти анализируя предварительные результаты состоявшегося 28 мая предварительного голосования за кандидатов в депутаты муниципалитета города Ярославля от партии власти.

Пресс-конференция ярославского отделения «Гражданской Платформы». Апрель 2013 года

Официально победители праймериз ещё не названы, однако скорее всего, что в избирательном округе № 3 победу одержат бывшие члены фракции «Гражданской Платформы» в ярославском муниципалитете Вадим Канашкин и Андрей Лихачев.

Оппозиционная фракция в мунициаплитете была создана по инициативе Евгения Урлашова, который входил в федеральное руководство «Гражданской Платформы». Оба депутата на выборах в муниципалитет в октябре 2012 года поддерживались ныне осуждённым мэром, однако, в скором времени после его ареста покинули фракцию «ГП».

В избирательном округе N 2 лидерство за экс-сторонником «Гражданской Платформы», а ныне депутатом фракции «Единая Россия», Андреем Золотовским. В 10-м избирательном округе победу одержал один из ближайших соратников Евгения Урлашова, экс-председатель регионального отделения «ГП» и экс-адвокат Урлашова — Михаил Писарец.

Возглавив Ярославль, Евгений Урлашов буквально из рук в руки передал округ, где он избирался в депутаты, своему партийному товарищу, руководителю рекламной группы «Два слона» Дмитрию Кузьмину. В 2012 году на выборах в муниципалитет мэр Евгений Урлашов лично участвовал во встречах Кузьмина с избирателями. Ныне Дмитрий Кузьмин — победитель праймериз «Единой России» в избирательном округе №19.

Представители команды Евгения Урлашова в нынешней избирательной кампании замечены не только среди кандидатов. Известно, что бывший пресс-секретарь Урлашова Светлана Ефимова является руководителем избирательной кампанией кандидата праймериз экс-капитана хоккейной команды «Локомотив» и предпринимателя Ильи Горохова.

Такое массовое представительство некогда непримиримых идеологических и технологических противников «Единой России» в нынешних её рядах порождает сомнения в искренности мотивов участников избирательной компании.

Проигравший предварительное голосование «Единой России» кандидат Илья Шестериков, состоящий в партии с 2009 года, считает, что под партию «заложена мина».

«Сегодня мы видим то, что большое количество людей, которые были сторонниками партии «Гражданская Платформа», выиграло праймериз «Единой России» в муниципалитет. В 3-м округе оба победителя праймериз — бывшие представители «Платформы». Получается, что мы запускаем «гэпэшников» в нашу партийную матрицу через праймериз. Что это, если не стратегический просчёт? Это дискредитация и праймериз в муниципалитет, и самой партии. Партия является фундаментом для губернаторских выборов 2017 года и президентских выборов 2018 года. Сегодня получается, что таким образом под партию в регионе подкладывается «мина» перед такими важными избирательными кампаниями», — уверен Илья Шестериков.

Положение о предварительном голосовании «Единой России» допускает участие в процедуре как членов и сторонников партии, так и беспартийных. Стоит отметить, что большинство представителей «Гражданской Платформы» в 2013 году не являлись членами партии, следовательно, им даже не пришлось покидать ряды «ГП», чтобы участвовать в праймериз «Единой России».