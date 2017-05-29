Москва, 29 мая, 2017, 17:59 — ИА Регнум. У России нет никаких причин размещать в Крыму ядерное оружие, прокомментировал заявление спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сообщают «Известия».

(сс) voffka 1966 Крым, Коктебель

По словам российского сенатора, такое высказывание спикера украинского парламента является не только безграмотным, но и совершенно бессмысленным.

Франц Клинцевич отметил, что полуостров Крым является всероссийской здравницей, поэтому размещение там ядерного оружия никогда даже не обсуждалось.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Россия собирается передислоцировать ядерное оружие на Крымский полуостров и «усиленно милитаризирует» этот регион.

Напомним, что еще в декабре 2014 года глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Крым никогда не был «безъядерной зоной», и Россия в принципе имеет право размещать свое ядерное оружие на территории полуострова.