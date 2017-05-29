Чебоксары, 29 мая, 2017, 17:54 — ИА Регнум. В Чувашии резко снизилась рождаемость. В январе-апреле 2017 года 4422 человека, что на 16,4% меньше к аналогичному прошлогоднему уровню. Смертность сократилась на 1,4%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

(сс) Алексей Белобородов Правительство Чувашской республики

За четыре месяца в республики родились 4422 младенца. Это на 869 человек (или на 16,4%) меньше, чем было в январе-апреле 2016 года. Умерли за указанный период 5274 жителя — снижение на 1,4% (или на 76 человек). Число умерших превысило число родившихся на 19,3% (в январе-апреле 2016 года — на 1,1%).

За данный период резко возросла естественная убыль: в январе-апреле 2017 года показатель составил минус 852 человека (в январе-апреле 2016 года было минус 60), убыль в расчёте на 1 тыс. населения возросла с — 0,2 до — 2,1 — рост составил 10,5 раза.

Среди родившихся 1629 детей (36,8% от общего числа родившихся живыми) были первенцами, 1836 младенцев (41,5%) — вторыми, 735 детей (16,6%) — третьими, 222 новорожденных (5,1%) — четвертыми и более. В возрасте до года умерли 18 детей (в январе-апреле 2016 года — 15), из них 8 — в результате отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде, 4 — от врождённых аномалий, трое — от внешних причин смерти.

Основными причинами смерти жителей Чувашии остаются болезни системы кровообращения (37,4% всех умерших, или 1974 человека), новообразования (12,9%, или 678 человек), внешние причины смерти (12%, или 631 житель), болезни органов пищеварения (5,6%, или 293). По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом наблюдалось снижение смертности от указанных видов причин, за исключением онкологии.

По итогам четырёх месяцев заключен 1691 брак (рост на 17,9%) и зарегистрировано 1338 разводов (рост на 0,7%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году среди мальчиков популярными остались имена Артём, Михаил, Кирилл, Максим, Иван, Роман, Александр, Егор, Илья, Дмитрий. Девочек, как и ранее, чаще всего нарекали Анной. Затем по популярности идут такие имена, как Виктория, Дарья, Мария, София, Анастасия, Ксения, Екатерина, Валерия, Елизавета. Среди редких имён 2016 года — Назар, Марат, Гордей, Прохор, Давид, Тарас, Мила, Элеонора, Руслана, Богдана.

Напомним, на 1 января 2017 года в республике постоянно проживали 1 235 863 человека. По сравнению с 2016 годом численность снизилась ещё на 0,1% (или на 765 человек).