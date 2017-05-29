Рига, 29 мая, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Четыре общественные организации Латвии обратились к генеральному прокурору страны Эрику Калнмейерcу с просьбой дать правовую оценку высказываниям депутата Сейма Эдвина Шноре, опубликованным в предвыборной газете праворадикального Национального объединения. В материале политик сравнивает латвийских русских со «вшами», сообщает портал Mixnews.lv.

Флаг Латвии

Заявившие в прокуратуру организации указывают, что утверждения депутата могут быть оскорбительны для чести и достоинства всех жителей Латвии и направлены на разжигание межнациональной розни. Поэтому заявители просят провести все необходимые процессуальные действия, чтобы определить, содержат ли высказывания Шноре признаки преступного деяния, влекущего уголовную ответственность.

Заявление в прокуратуру подписали руководители Русского общества в Латвии, Русской общины Латвии, Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) и Общества «Пером».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, известный в Латвии общественно-политический активист Владимир Линдерман подал заявление в прокуратуру в связи со статьей депутата Шноре. Линдерман просит дать правовую оценку высказываниям парламентария и начать уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона — сравнение людей других национальностей (в данном случае — русских) со вшами, тараканами, червями, бациллами и тому подобными является типичным приемом нацистской пропаганды. Общественный деятель считает, что высказывания Шноре попадает под действие 78-й статьи Уголовного закона ЛР («Возбуждение национальной, этнической и расовой розни»), не исключается, что в материале содержатся и признаки, попадающие под действие 71-й статьи УЗ Латвии («Подстрекательство к геноциду»).