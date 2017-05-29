Смоленск, 29 мая, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Пикет против действий уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой и за открытое обсуждение «Национальной стратегии в интересах детей» прошел в Смоленске 29 мая, сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения «Родительского всероссийского сопротивления» Анна Малашенкова. Пикет проводился на улице Дохтурова, у приемной уполномоченного по правам ребенка.

ИА Красная Весна Пикеты РВС против Кузнецовой 29.05.2017 Смоленск

«Сейчас идет подготовка к передаче на подпись президенту «Национальной стратегии в интересах детей», которую планируется принять на 10 лет. Текст стратегии — в секрете, авторы — в секрете. Президент подпишет, а мы не знаем, что он подпишет, все это не обнародовано», — пояснила причины проведения пикета Анна Малашенкова, добавив, что общественникам не хотелось бы повторения ситуации с законом «о шлепках», для внесения изменений в который пришлось собирать подписи по всей стране.

Она также добавила, что недовольство общественности вызвала и поездка детского омбудсмена в Финляндию, которая считается передовой страной в части применения ювенальных технологий

«Кузнецова зарекомендовала себя с проювенальной позиции — она очень лояльно к этому относится, ездила в Финляндию, встречалась с Туомасом Курттилой», — говорит Малашенкова.

На завтра, 30 мая, смоленские активисты запланировали проведение еще одного пикета — на этот раз у здания администрации области.

Как сообщало ИА REGNUM, одиночные пикеты против деятельности Анны Кузнецовой на посту детского омбудсмена прошли в нескольких российских городах — В Симферополе, Санкт-Петербурге, Липецке, Туле, Саратове и многих других. Продолжатся акции протеста и 30 мая.

Возмущение общественников Анна Кузнецова вызвала после обнародования доклада об исполнении поручения президента Владимира Путина по анализу практики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения неправомерного вмешательства в семью. В докладе по итогам проверки говорится лишь о единичных случаях незаконного изъятия детей из семей, тогда как на деле, по данным общественников, таких случаев уже десятки. В итоге ряд родительских организаций покинули состав совета при уполномоченном в знак протеста.