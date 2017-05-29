Кишинёв, 29 мая, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Члены правительства Молдавии, представляющие прорумынскую Либеральную партию, 29 мая подали заявления об отставке. Как передает корреспондент ИА REGNUM, речь идет о вице-премьере Георгии Бреге, министре просвещения Корине Фусу, министре окружающей среды Валерии Мунтяну, а также их заместителях.

Kremin.ru Президент Молдовы Игорь Додон

Фусу и Мунтяну сообщили, что решение об отставке связано с решением республиканского совета Либеральной партии о том, что либералы выходят из правящей коалиции и отзывают своих представителей из правительства.

Заявления министров-либералов об отставке должен одобрить премьер-министр Павел Филип, после чего они поступят на подпись к президенту Игорю Додону. Додон уже сообщил, что готов подписать указы об отставке министров-либералов в любой момент. Он также выразил удовлетворение арестом Киртоакэ и тем, что либералы покидают правящую коалицию.

Как сообщало ИА REGNUM, Либеральная партия 26 мая приняла решение покинуть правящую коалицию, выйти из парламентского большинства и отозвать своих министров из правительства страны. Поводом для такого решения послужил арест мэра Кишинева, вице-председателя Либеральной партии Дорина Киртоакэ.

Лидер либералов Михай Гимпу заявил, что обвинения в адрес Киртоакэ и других арестованных в последнее время либералов необоснованны и являются политическим заказом. Среди «заказчиков» Гимпу назвал президента Молдавии Игоря Додона и Москву. Гимпу также добавил, что оказавшись в оппозиции либералы продолжат бороться за объединение Молдавии с Румынией.

Либералы до последнего времени входили в правительственную коалицию с демократами, однако предложенную лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком идею изменения избирательной системы не поддержали. На этом фоне Партия социалистов, подыгравшая Плахотнюку в избирательной реформе, стала основным партнером правящей Демпартии, окончательно вытеснив с этой роли либералов.