Владикавказ, 29 мая, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Предприятия и жители Северной Осетии задолжали за газ 7 млрд 328 млн рублей. Большую часть этой суммы составляет задолженность теплоснабжающих организаций — 5 млрд 285 млн рублей. Еще на 1,8 млрд рублей накопило долгов население. Долг бюджетных организаций составляет 243 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 29 мая в пресс-службе главы и правительства республики.

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В задолжниках числится в том числе и предприятие «Владикавказские тепловые сети». Несмотря на то, что в организации введена процедура конкурсного управления, ситуацию с сокращением задолженности за газ пока не удалось разрешить. В газовой компании считают, что этому предприятию будет нелегко выйти из кризиса без варианта концессии.

Необходимо также привести в порядок тепловые сети, чтобы сократить потери тепла. Для подготовки к будущему отопительному сезону «Владикавказским тепловым сетям» надо потратить, по расчетам специалистов, 105 млн рублей.

Председатель правительства РСО-Алании Таймураз Тускаев заверил заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Николая Исакова, что проблемы с оплатой за потребленный газ, которые были отмечены в 1-м квартале 2017 года, органы исполнительной власти республики вместе с муниципалитетами пытаются решать.

Пытаются бороться с потерями в газовых сетях и сами газовики. Так, за счет компании установлено 2070 счетчиков с телеметрией в Ирафском районе. Еще 4167 приборов учёта газа планируют установить в Пригородном районе.

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Газовые долги Северной Осетии растут, а население продолжает воровать

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года население Северной Осетии стало заложником несогласованных действий двух газовых компаний, одна из которых предоставляла услуги по поставке голубого топлива в республику в 2016 году, другая начала поставлять газ в 2017 году. Компании не договорились между собой, как будут происходить расчеты за газ с наступлением нового года, и платежи стали поступать на счета прежнего поставщика. Только за январь ему было перечислено около 50 млн рублей.