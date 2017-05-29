Вашингтон, 29 мая, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что очередной запуск баллистической ракеты, произведенный в Корейской Народно-Демократической Республике, является проявлением неуважения к усилиям Китая помочь в решении проблем Корейского полуострова. Об этом Трамп написал в своем Twitter-аккаунте сегодня, 29 мая.

Roman Harak КНДР и КНР

«Северная Корея проявила большое неуважение к своему соседу Китаю, запустив ещё одну баллистическую ракету… Но Китай очень старается (помочь в решении конфликта на Корейском полуострове — ИА REGNUM )», — написал Трамп.

Напомним, в ночь на 29 мая КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты. По данным южнокорейских военных, неопознанная ракета была запущена из окрестностей северокорейского прибрежного города Вонсан.

Министерство иностранных дел Российской Федерации осудило очередной запуск баллистической ракеты КНДР.

Резкой критике очередные северокорейские испытания подвергли власти Японии и Южной Кореи.