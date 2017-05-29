Бишкек, 29 мая, 2017, 17:12 — ИА Регнум. «Присутствие православной церкви здесь формирует многонациональное, многоконфессиональное измерение всего киргизского общества», — заявил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в ходе переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сегодня, 29 мая, сообщила пресс-служба главы государства.

Patriarchia.ru Патриарх Кирилл

Патриарх отметил, что уже успел пообщаться с местным муфтием Максатбеком ажы Токтомушевым и представителями православного духовенства, и пришел к выводу, что «в Киргизии уникальная атмосфера в отношениях между национальностями, между религиями».

«Это формирует устойчивость общества. И хотел бы Вас поздравить с этим, потому что без прямого участия президента и власти сформировать такую уникальную конструкцию достаточно сложно», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что патриарх Московский и Всея Руси Кирилл второй день находится в столице Киргизии с официальным визитом. Глава Русской православной церкви встретился с киргизстанскими духовными и политическими деятелями, провел молебен и освятил закладной камень под строительство православной гимназии в Бишкеке. Также он прочитал лекцию о нравственности студентам Киргизско-Российского Славянского университета и представил свою книгу «Свобода и ответственность», изданную на киргизском языке.