* ИГ — запрещённая в России организация

Rulexip Ка-52

Москва, 29 мая, 2017, 17:01 — ИА Регнум. На видео запечатлено применение российскими вертолетчиками противотанковых управляемых ракет по танкам, бронемашинам и автотранспорту с установленным на нем вооружением.

Российская боевая авиация активно поддерживает наступление Сирийской армии в юго-восточной части провинции Хомс, захваченной отрядами «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Российские ударные вертолеты Ми-28, Ми-35 и Ка-52 как в дневное, так и в ночное время суток уничтожают укрепления, технику и живую силу террористической группировки на территории Сирии.

При поддержке ВКС России сирийские войска, ополчение и их союзники за две последние недели освободили от незаконных вооруженных формирований более 2700 квадратных километров пустынной местности.