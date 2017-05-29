Ярославль, 29 мая, 2017, 16:48 — ИА Регнум. В Ярославском художественном музее откроется культурно-выставочный центр Русского музея. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском художественном музее. Такие центры — своего рода филиалы Русского музея — открыты в Казани и испанской Малаге.

Artmuseum.yar.ru Ярославский художественный музей

Центр Русского музея будет иметь три составляющие. Первый — это виртуальный музей, где посетители могут посмотреть экспозиции, послушать лекции, совершить экскурсии в Русский музей через компьютерный центр ярославского художественного музея. Вторая грань работы центра — образовательный проект: сотрудники художественного музея по методикам Русского музея будут читать лекции в школах, вузах, дошкольных учреждениях, музеях. И третья часть — раз в год в ЯХМ будут выставляться выставки из коллекций Русского музея

«Мы начали сотрудничество с Русским музеем в 2014 году. И у нас уже показывались картины Карла Брюллова, выставка «Три великих портретиста», а в этом году покажут работы Николая Рериха. Наш музей станет третьим в мире, где будут культурно-выставочные центры Русского музея. А в сентябре четвертый откроется в Мурманске», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ярославского художественного музея Марина Полывяная.