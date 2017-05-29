Санкт-Петербург, 29 мая, 2017, 16:39 — ИА Регнум. В масштабном авиашоу 4 июня на военном аэродроме в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) примут участие пилотажные группы «Соколы России» на истребителях Су-30 и «Беркуты» на ударных вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник». Об этом сегодня, 29 мая, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Mil.ru Пилотажная группа «Соколы России»

Напомним, воздушный праздник в Пушкине будет посвящен 75-летию со Дня образования 6-й армии ВВС и ПВО.

«Соколы России» в начале своей программы разыграют перед зрителями современный воздушный бой. Истребители будут маневрировать на малой высоте (до 200 м), в ограниченном пространстве (непосредственно над местом показа) и на больших скоростях (500−800 км/час), отметили организаторы.

После этого «Соколы России», выстроившись ромбом, выполнят комплекс фигур высшего пилотажа: петля Нестерова, «бочка» в составе группы, «горка» с поворотом, боевой разворот, косая петля и другие. Причем, всё это будет происходить на минимальных интервалах и дистанциях.

Летчики вертолетной пилотажной группы «Беркуты» выполнят одиночный пилотаж, а также комплекс фигур сложного пилотажа (боевой разворот, перестроение, роспуск и др.) на минимальных интервалах и дистанциях, в полётных порядках «ромб» и «стрела».

Праздничные мероприятия начнутся в 10:00 4 июня на военном аэродроме Пушкин. Вход на аэродром свободный. Желающие посетить данное мероприятие должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — обратили внимание в пресс-службе ЗВО.

Mil.ru Ми-28

Как сообщалось ранее, в воздушном показе авиатехники 4 июня также примут участие вертолеты Ми-24 и Ка-52, истребители МиГ-31БМ и Су-34, входящие в состав оперативно-тактической и армейской авиации.

На рулежных дорожках аэродрома будут выставлены боевые самолеты МиГ-31, Су-34, МиГ-29СМТ; Су-35, Су-27СМ, Су-24мр, транспортные самолеты Ан-12БК, Ан-72, Ан-26, вертолеты Ми-24п, Ми-8МТПР, Ка-52, Ми-26Т, Ми-28, Ми-8МТВ-5, Ми-35м.

Всего 4 июня будет задействованы свыше 30 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО.