Казань, 29 мая, 2017, 16:38 — ИА Регнум. В Казани подвели итоги тендера на подготовку рабочей и проектной документации музейного комплекса «Адмиралтейская верфь». Оценив заявки от двух компаний, комиссия выбрала ту, что попросила за свои услуги больше. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на протокол оценки, ООО «Гипромоспроект» из Москвы готово было сэкономить бюджету Татарии 133 730 рублей, но победителем объявили ГУП «Татинвестгражданпроект» из Казани.

Business-gazeta.ru Проект музея «Адмиралтейская верфь»

Московские проектировщики при оценке опыта и обеспеченности трудовыми ресурсами проиграли госпредприятию почти на 38 баллов. В «Татинвестгражданпроекте» штат составляет 681 человек, а у компании из Москвы, созданной два года назад, он всего шесть человек. Кроме того, если у казанских проектировщиков ранее было 85 контрактов, то у москвичей это мог быть первый опыт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальная стоимость контракта была заявлена 4 233 730 рублей. Столько и запросил ГУП. В то время как ООО «Гипромоспроект» готово было работать за 4 100 000 рублей.

Теперь победитель должен будет кроме подготовки документации и инженерных изысканий получить положительное заключение по проверке достоверности сметной стоимости музея. На весь комплекс услуг, оплачиваемый из республиканского бюджета, компании отводится три месяца с даты заключения контракта. Госзаказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Музей станет частью нового городского парка «Старое русло», который также предстоит ещё создать. Площадь будущего музея «Адмиралтейская верфь», являющегося этапом развития Адмиралтейской слободы, — до 3,5 тыс. кв. метров с вместимостью до 100 человек. В рамках музейно-выставочного комплекса планируется воссоздать первое здание адмиралтейства. Высота центрального здания не должна превышать трёх этажей.