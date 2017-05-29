Ставрополь, 29 мая, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Дамба Отказненского водохранилища в Ставропольском крае укреплена. Эвакуация шести населенных пунктов Советского и Буденновского районов, включая город Зеленокумск, отложена до 30 мая. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель регионального правительства.

Wikimapia.org Отказненское водохранилище

Вопрос о дальнейшей эвакуации будет решаться завтра, 30 мая, в 10:00, после обследования территории, уточнил представитель регионального правительства.

29 мая с 06:00 проведена эвакуация жителей села Отказное, расположенного ближе всего к дамбе, наполненной водой до опасной отметки. Причиной угрозы порыва дамбы стали обильные дожди и рост уровня воды в реке Кума.

Одновременно планировалось провести эвакуацию жителей еще шести населенных пунктов Советского района — города Зеленокумск и сел: Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное в Советском и Буденовском районах края.

Эвакуацию отложили из-за снижения угрозы прорыва. Дамбу Отказненского водохранилища укрепили. Со вчерашнего дня практически завершили строительство обводного канала для схода паводковых вод из водохранилища.

Длина обводного канала составила 2,5 км, ширина — шесть метров. Канал двухметровой глубины выходит на низменность, обходя вокруг села Отказное. ИА REGNUM сообщало о начале его строительства утром 28 мая.

Канал строится для увода паводковых вод с поверхности водохранилища без угрозы затопления местного населения.

«Его ширина увеличена в три раза от изначальной. Это позволит предотвратить достижение критически большого уровня воды в водохранилище, защитить его от разгерметизации, а близлежащие поселения — от затопления», — прокомментировал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, паводок на Ставрополье начался 24 мая после прохождения обильных ливней. 25 мая в регионе был введен режим ЧС. «Большая вода» вошла в дома в 19 населенных пунктах десяти муниципалитетов. Началась эвакуация людей к родственникам и в пункты временного размещения людей.

В настоящее время вода постепенно сходит, уровень воды в реках снижается, но остается угроза выпадения обильных осадков и новых паводков.

Гидрометцентр прогнозирует 29 мая местами по краю дожди, грозы, град.