Тула, 29 мая, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Пикет против действий Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой прошел 29 мая в Туле, у здания приемной президента РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель тульского отделения «Родительское всероссийское сопротивление» Юлия Гончарова. В пикете приняли участие два активиста.

ИА Красная Весна 50039 Пикеты РВС против Кузнецовой 29.05.2017 Тула

Главный посыл пикета — необходимость вынесения на обсуждение общественности проекта Стратегии в интересах детей.

«Проект Стратегии на ближайшие 10 лет, который Кузнецова 1 июня планирует передать на подпись президенту, не обсуждался с общественностью, и общественность крайне обеспокоена этим фактом», — отметила Юлия Гончарова.

«Учитывая позицию Кузнецовой, которая говорит о единичных случаях нарушений при изъятии детей из семей, можно говорить, что она поддерживает позицию чиновников, а не семей. Поэтому у нас есть обеспокоенность, что предложенная к принятию Стратегия будет направлена против семьи, эти ювенальные тенденции будут усиливаться. Мы бы очень хотели бы посмотреть, что содержится в этом документе», — добавила собеседница агентства.

Добавим, что проведение пикета в Туле, также у здания приемной президента РФ, запланировано и на 30 мая.

Волна пикетов против деятельности Анны Кузнецовой на посту детского омбудсмена прокатилась по всей стране: акции протеста уже прошли в Москве, в Саратове, в Ростове-на-Дону и Таганроге, Тольятти, Симферополе, Липецке, Калининграде, других городах. Главное требование — представить текст Стратегии в интересах детей на обсуждение общественности, а также не пытаться применить финскую ювенальную модель в России.

Скандал вокруг детского омбудсмена разразился после обнародования доклада об исполнении поручения президента Владимира Путина по анализу практики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения неправомерного вмешательства в семью. В докладе по итогам проверки говорится лишь о единичных случаях незаконного изъятия детей из семей, тогда как на деле, по данным общественников, таких случаев уже десятки. В итоге ряд родительских организаций покинули состав совета при уполномоченном в знак протеста.