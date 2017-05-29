Ярославль, 29 мая, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля города уведомила предпринимательское сообщество, что не будет сносить торговые павильоны площадью более ста квадратных метров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

ИА REGNUM Ларьки в Ярославле

В начале года в новую Схему размещения НТО на территории Ярославля по разным причинам не были включены 22 земельных участка с расположенными на них временными торговыми сооружениями, площадь которых превышает 100 кв.м. Ярославское отделение «Опоры России» выступило с инициативой о формировании рабочей группы из числа городских чиновников, депутатов и предпринимателей для того, чтобы выработать приемлемую для всех сторон позицию по будущему НТО, площадью выше 100 кв.м. В результате дискуссии 6 НТО будут включены в Схему размещения.

«В настоящее время совместно с департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля продолжается поиск возможностей сохранения работы других торговых объектов площадью более 100 кв. м. за счет либо уменьшения площади павильонов до 100 кв. м, либо за счет разбивки павильона на несколько объектов», — сообщил в своем письме в муниципалитет города заместитель мэра города Алексей Торопов.

Проект внесения изменений в Схему с включением указанных объектов планируется вынести на заседание муниципалитета Ярославля в июне 2017.

«Это акт взаимодействия предприниматели с мэрией, можно сказать конструктивного. Но это все промежуточный шаг. Мы пытаемся перевести статус таких объектов из «временных» в «капитальные», но сейчас не существует такой процедуры. Как компромисс, мы предлагали увеличить срок аренды с семи лет до 15−25, чтобы предприниматели не боялись работать с такими объектами из-за короткого срока аренды», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения «Опоры России», — депутат муниципалитета Сергей Выржиковский.