Челябинск, 29 мая, 2017, 16:24 — ИА Регнум. На Южном Урале представители родительской общественности заявляют о продвижении телефона доверия с помощью детей-сирот. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Поводом для такого заявления стал ежегодный конкурс творческих работ на тему «Мой друг — Детский телефон доверия». Как сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области, в нём приняли участие более 70 воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Челябинска. Детям выдали задания отразить свои представления о работе телефона доверия через рисунки, стихи, поделки и видеоролики.

«В 2016 году на линию детского телефона доверия кризисного центра поступило около 20 тысяч обращений. Мы очень рады, что дети знают этот номер, обращаются, делятся своими переживаниями. Оригинальность, выразительность, яркие образы в работах говорят о том, что для детей телефон доверия ассоциируется с чем-то светлым, добрым, хорошим», — сообщила директор кризисного центра Ольга Бабанова.

Психологи кризисного центра рассчитывают с помощью конкурса повысить у детей интерес к детскому телефону доверия, что, по их словам, будет способствовать их более частому обращению за помощью к психологам. Однако родительские сообщества Южного Урала заявляют о продолжении внедрения ювенальных практик на Южном Урале, несмотря на общественное неприятие действий властей.

Практика детского телефона доверия в России родительскими организациями признана ювенальной. Лоббированием анонимного обращения детей по телефонам службы выступает НКО — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, возглавляемый Мариной Гордеевой. Как заявляют общественники, корни фонда — в западных неправительственных организациях (НПО), таких как ЮНИСЕФ (запрещена в России с декабря 2012 года). Несмотря на запрет деятельности в России западных структур, опосредовано они действуют уже через российские создаваемые НКО, а также находят поддержку во властных структурах, курирующих семейную и социальную политику региона, города.

26 сентября 2015 года в Челябинске родительским сообществом на альтернативных общественных слушаниях по семейной политике было признано, что Служба детского телефона доверия (ДТД) осуществляет противозаконную деятельность, нарушающую права и законные интересы родителей и детей. По сути своей эта служба — подразделение ювенальной юстиции, ответственная за сбор и анализ информации о семье, заявили активисты. Общественники также отмечают абсолютную закрытость службы ДТД (анонимность обращений, анонимность консультантов, непредставление третьим лицам информации о количестве и сути обращений и т.д.). По их мнению, это делает невозможным какой-либо контроль со стороны общества, что, как они опасаются, создает крайне благоприятные условия для административного произвола и незаконных махинаций. Активисты обвинили ДТД в незаконном сборе информации о внутрисемейной обстановке, психологическом и административном давлении.

Представители родительских общественных организаций уверены, что предупреждение и предотвращение преступлений — обязанность правоохранительных органов, а не службы ДТД. «Все сообщения о правонарушениях должны поступать на горячую линию 02, но никак не на телефон доверия. Все случаи, предположительно подпадающие под категорию «жестокое обращение», «злоупотребление правами» должны рассматриваться с обязательным привлечением законных представителей», — считают общественники.

Отметим, информация о детском телефоне доверия нашла отражение в Стратегии действий в интересах детей в Челябинской области на 2012−2017 год. Сама же стратегия была признана ювенальной, с чем чиновники не стали спорить, оговорив, что в регионе реализуется дружественная детям семейная политика.

Вместе с тем к принятию в России готовится новая Стратегия в интересах детей на 2018−2027 годы. Родительские сообщества отрицательно оценивают ее внедрение. Поводом для опасений служит и фактическое сокрытие содержания новой Стратегии, названной «Десятилетием детства», от общества. Президенту РФ Владимиру Путину она будет предоставлена 1 июня, в день защиты детей в России.

В настоящее время в крупных городах по всей стране проходят пикеты против проювенальной политики, реализуемой Уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой. Участники пикетов также требуют общественного обсуждения Стратегии действий в интересах детей перед предоставлением ее на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

В Челябинске пикет с неприятием действий детского омбудсмена Анны Кузнецовой пройдет завтра, 30 мая, напротив входа в Законодательное собрание Челябинской области. «Родительское Всероссийское Сопротивление» проведет одиночные пикеты с требованием предоставить на суд общественности Стратегию действий в интересах детей, а также с неприятием семейной политики проводимой детским омбудсменом Анной Кузнецовой.