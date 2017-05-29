Москва, 29 мая, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Нефтяной рынок начал очередную неделю сдержанно. К середине торгового дня 29 мая стоимость черного золота остается под небольшим давлением, особенно активности среди инвесторов не заметно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморской Brent торгуется по $52,39 (-0,2%). Легкая нефть WTI стоит $ 49,72 (-0,15%).

Нефтяная скважина

«Пятничная статистика от Baker Hughes (26 мая) продемонстрировала сохранение тенденции к плавному рост численности буровых установок в США. Ничто не мешает сланцевикам расширять производство, тем более что именно сейчас оно рентабельно», — считает эксперт.

«Рынок получил всю необходимую ему информацию и приводит нервы в порядок после майских перепадов настроения. Сейчас идет формирование нового среднесрочного бокового тренда. Рынок будет ориентироваться на еженедельные данные по запасам нефти в США: пока они остаются выше средних пятилетних показателей, и это нервирует «быков», — пояснила Бодрова.

В то же время, по ее словам, «сам по себе индикатор запасов черного золота от Минэнерго США сокращается семь недель без остановки за счет спроса на нефть со стороны НПЗ.

«В ближайшее время начнет работать фактор сезонного спроса на топливо среди населения, и запасы поползут вниз быстрее обычного. Это позволит нефти закрепиться в коридоре $51−53 за «бочку» Brent», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после решения ОПЕК+ 25 мая продлить ограничения на 9 месяце, но оставив при этом объемы добычи на прежнему уровне, фундаментальная ситуация на нефтяном рынке не изменилась.

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