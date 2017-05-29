Тбилиси, 29 мая, 2017, 16:00 — ИА Регнум. «В принятой Парламентской ассамблеей НАТО декларации подчеркивается последовательный и значительный прогресс Грузии в сфере демократии, а также признаются впечатляющие результаты, достигнутые в процессе реализации существенного пакета», — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в связи с декларацией о поддержке евроатлантической интеграции Грузии, принятой ПА НАТО 29 мая в Тбилиси.

MIKHEIL Военные НАТО в Грузии

По оценке Ираклия Кобахидзе, все это создает прочные основания для того, чтобы Грузия еще больше приблизилась к членству в НАТО.

Подводя итоги весенней сессии ассамблеи, проходившей 26−29 мая в Тбилиси, председатель парламента подчеркнул, что эта декларация напрямую связана с интеграцией Грузии в НАТО.

«Принятая Парламентской ассамблеей 29 мая декларация безоговорочно поддерживает стратегический выбор грузинского народа и правительства Грузии построить независимое, суверенное государство, которое станет полноценным членом европейской и евроатлантической семьи», — заявил Кобахидзе.

Со своей стороны, спикер грузинского парламента заверил, что Грузия продолжит дальнейшую консолидацию демократии, улучшение прозрачности своих институтов и непрерывное экономическое развитие, будет содействовать обеспечению еще большей независимости суда, СМИ и балансу между всеми ветвями власти.

Напомним, что с 26 по 29 мая в Грузии проходила весенняя сессия ПА НАТО.