Москва, 29 мая, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Последний майский понедельник (29 мая) российский рубль проводит в парах с иностранными валютами более чем спокойно. Колебания в обе стороны не превышают 0,2%, объем торгов рублевыми парами чуть ниже средних уровней, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

По ее мнению, «в начале новой торговой недели и в преддверии лета рынок придерживается стратегии деликатных торгов. Это выглядит закономерным: налоговый период в своей активной фазе в России завершен, нефть стабилизировалась, а Центробанки все еще не приступили к пересмотру процентных ставок. Сложившаяся ситуация позволяет рынкам капитала взять необходимую паузу на перетасовку портфелей и аккумулирование сил перед качкой в середине будущего месяца».

«Июнь обещает быть насыщенным событиями, а в условиях «тонкого» рынка, когда активность окажется сниженной на фоне сезона отпусков, могут наблюдаться заметные перепады настроений. В будущем месяце России предстоят серьезные выплаты по внешнему долгу, заседание ЦБ РФ, на котором регулятор с большой долей вероятности понизит ставку, и это потянет за собой сокращение привлекательности торгов carry trade», — пояснила м.

«В ближайшие дни доллар нацелен на закрепление в пределах 56,50−57,20 руб. Инвесторы будут придерживаться границ этого «боковика» до появления новых интересных катализаторов», — полагает эксперт.

Добавим, 29 мая доллар США торгуется по 56,63 руб. (+0,2%). Евро оценивается в 63,35 руб. (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 30 мая, составляют 56,71 руб. за американскую валюту и 63,36 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 4 и 30 копеек соответственно.

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