Киев, 29 мая, 2017, 16:07 — ИА Регнум. По его словам, из-под стражи были освобождены четыре украинских националиста из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подозреваемых в причастности к перестрелке 11 июля 2015 года в Мукачево. Следующее заседание суда состоится 8−9 июня.

(сс) Mstyslav Chernov Правый сектор (запрещенная в России организция)

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Во время вынесения приговора Мукачевским горрайонным судом у здания суда пикетировали украинские националисты из праворадикальных организаций. Протестующие требовали отпустить задержанных до заседания суда под личное обязательство.

Напомним, 11 июля 2015 года в Мукачево на Украине произошла стрельба, в которой пострадали не менее 10 человек, в том числе гражданские лица и сотрудники МВД Украины. По данным украинской прокуратуры, перестрелка была затеяна радикалами «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью распределения сфер влияния.

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