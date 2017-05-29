Луганск, 29 мая, 2017, 18:58 — ИА Регнум.

В Луганской народной республике ищут пути снабжения питьевой водой жителей проблемных районов. Проблема возникла после того, как Украина перекрыла воду ЛНР из-за долгов.

Hagerty R Очищенная вода

Задача на первое время — задействовать резервные водопроводы, подключив их к местным источникам воды. После того, как «военно-гражданская администрация Луганской области» перекрыла гидрораспределительный узел в занятом украинскими войсками городе Попасная, подконтрольные ЛНР города Ирмино, Первомайск, Брянка и Стаханов остались полностью без водопроводной воды.

«У нас вода появилась последний раз еще в прошлый понедельник, 22 мая, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Анна Диненко, жительница города Стаханов, чей дом находится на улице Изотова. — А потом 27 мая в моей дворовой колонке что-то опять зажурчало. Едва успела набрать четыре ведра воды, как подача воды полностью прекратилась. То же самое у нас в Стаханове происходит и на улицах Горноспасателей, Мичурина, Партизанской, Чеснокова. Хорошо еще, что питьевую воду автоцистерны возят нам в установившемся порядке: по понедельникам и пятницам. Это нас и спасает».

Сейчас специалисты предприятия «Лугансквода» обследуют участок ранее простаивавшего трубопровода, который планируется использовать, сообщил главный инженер предприятия Дмитрий Бидлюченко.

«У нас есть мероприятия, которые направлены на увеличение добычи воды из собственных источников. Это Родаковский водовод, и сегодня мы проводим работы по обследованию резервного участка трубопровода, который в дальнейшем подлежит демонтажу и будет использован для строительства Родаковского водопровода», — рассказал Дмитрий Бидлюченко.

Водопровод даст возможность увеличить забор воды до 45 тысяч метров кубических в сутки, вода будет распределяться между городами: Алчевск, Перевальский район, Кировск, Брянка, Стаханов, Первомайск. Напомним, ранее Глава ЛНР Игорь Плотницкий отмечал, что восстановление идёт сверх возможностей республики, но нужное решение найдено и работы начались.

Полное отключение ЛНР от водоснабжения со стороны Украины произошло 21 апреля. С тех пор республика живет в режиме строжайшей экономии воды, которая подается на непродолжительное время строго по графику. В проблемные районы воду привозят в цистернах.