Рим, 29 мая, 2017, 18:56 — ИА Регнум. «Саммит G7 не оправдал себя, разногласия внутри Европы и между Европой и Соединенными Штатами по-прежнему глубоки, как если бы экономический кризис, иммиграция и исламский терроризм не рассматривались как основные чрезвычайные ситуации», — пишет главный редактор Il Giornale Алессандро Салусти.

Italian Presidency of the Council of Ministers G7 в 2017 году

Издатель считает, «что полезного от G7 в Таормине останутся только сувенирные фотографии, которые увековечивают в первый раз Трампа и Макрона в клубе крупнейших в мире, больше ничего. И даже на фотографиях заметны принудительные улыбки, вычисленные расстояния, плохо скрываемое нетерпение». И потом совсем непонятен стал журналистам порыв лидеров стран «Большой семерки» бежать, ехать домой, отменяя пресс-конференцию, чтобы избежать необходимости давать слишком много объяснений сотне ожидающих репортеров.

Единственный, кто остался в конце рабочего дня, был премьер Италии Джентилони. Il Grionale называет главу итальянского правительства «настоящим героем», который с достоинством сыграл роль домовладельца, «уже имея в руках письмо на выселение». Джентилони говорил с сожалением о том, что не удалось достичь соглашения по климату из-за жесткости Трампа.

«Мы не имеем ничего против климата, на самом деле, мы дружим с климатом, но мы обеспокоены больше тем климатом, который царит в банках, на предприятия, в городах, осажденных иммигрантами, в городах, которые постоянно живут в страхе риска новых терактов. Мы хотели бы услышать ясные заявления и ответы, которые не услышали, только обычные «совместные декларации», — с горечью отмечает журналист.

Закономерно возникает вопрос: зачем нужны эти дорогие обряды, полезные только в качестве подиума для антиглобалистов в поисках видимости? В статье отмечается, что последний полезный саммит был в далеком 2002 году, когда Сильвио Берлускони, тогда премьер-министр Италии, в ответ на рост исламистского терроризма, который только что ударил по башням в Нью-Йорке, смог привести путинскую Россию на сторону Запада и НАТО.

«Это историческое рукопожатие между Путиным и Бушем было подписью под окончанием холодной войны и началом совместной борьбы с терроризмом», — утверждает автор и добавляет, что потом пришёл Обама, и все знают, чем закончилась его «одержимость» против Путина: Ливия, Сирия, «арабская весна», рождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и запланированная иммиграция в Европу. Провал саммита в Таормине, по мнению автора, является доказательством верности поговорки: «Было лучше, когда было хуже».