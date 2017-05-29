Сайт «Миротворец» взял на заметку певицу Алену Свиридову
Киев, 29 мая, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Скандальный сайт обратил внимание на певицу из-за того, что она съездила в Крым. Как считают украинские националисты, она «незаконно пересекла границу с Украиной».
Сайт «Миротворец»
Напомним, недавно «Миротворец» сообщил о том, что получил данные российской певицы Юлии Самойловой, которая была выдвинута Россией для участия в конкурсе «Евровидение-2017».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая в базу данных «Миротворца» попал заслуженный артист РСФСР, советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский.