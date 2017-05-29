Гавана, 29 мая, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Россия готова поставлять на Кубу больше нефти и нефтепродуктов, однако для начала необходимо решить главный вопрос — финансовый. Об этом сегодня, 29 мая, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

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Отвечая на вопрос о возможности увеличения поставок энергоносителя на Остров Свободы, глава Минэнерго России подтвердил, что Куба действительно хочет импортировать больше нефти и нефтепродуктов из России. Однако в этом случае вопрос заключает в финансовых ресурсах. По словам Новака, когда эта проблема будет разрешена, тогда компании смогут нарастить поставки.

«Это же не благотворительность», — подчеркнул глава российского энергетического ведомства.

Напомним, что председатель Госсовета и Совета министров Республики Куба Рауль Кастро еще в конце 2016 года обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить поставку нефти и нефтепродуктов в республику в связи с появившимися с проблемами с импортируемой венесуэльской нефтью. Закупать нефть и нефтепродукты Куба у РФ планировала на «благоприятных условиях финансирования». Уже в январе этого года замминистра экономического развития Алексей Груздев сказал, что российская сторона может нарастить экспорт нефти и нефтепродуктов на Кубу, а именно, сделать это могут «Роснефть» и «Лукойл». Эти компании имеют для этого все возможности.

В целом российско-кубинские нефтяные связи в последнее время значительно ослабли. Например, поставки российской нефти и дизеля осуществляется не систематически. В 2010 — 2015 годах Россия экспортировала на остров 17,1 тыс. тонн нефтепродуктов за $11,3 млн. В январе-ноябре 2016 года было поставлено 3,1 тыс. тонн нефтепродуктов за $740 тыс.

Однако, как передавало ИА REGNUM в начале мая 2017 года, «Роснефть» подписала с кубинской Cubametales контракт на поставку нефти и дизельного топлива. Так, в марте на Кубу российская компания поставила 250 тыс. тонн нефти и дизельного топлива. Но никаких другие подробности контракта так и не были раскрыты. Неизвестно даже, на какой срок рассчитаны договоренности.

До этого, в декабре 2016 года, «РН-Эксплорейшн», «дочка» «Роснефти», и государственная нефтяная компания Кубы Union CubaPetroleo заключили контракт о совместной работе на зрелых месторождениях острова. В рамках этой деятельности компании проводят совместное исследование условий разработки и эксплуатации месторождения Варадеро, чтобы определить возможности скважин. Стороны также договорились выполнить геолого-технические мероприятия для повышения нефтеотдачи пласта. Контракт подписали в продолжение соглашения о сотрудничестве, который компании заключили во время визита Владимира Путина на Кубу в июле 2014 года.

Вообще во время советской власти Куба, главой которой на тот момент был лидер революции Фидель Кастро, была основным торговым партнером СССР в Латинской Америке. Так, Куба поставляла в СССР в основном цитрусовые и сахар. Причем в общем объеме импортируемых цитрусовых доля кубинских поставок составляла около 50%. Но все же главным экспортным товаром Острова Свободы был сахар. Советский Союз же обеспечивал Кубу практически полностью поставками нефти. В результате к 1978 году объем экспорта нефти в эту латиноамериканскую страну составлял более чем 1 млн тонн в год.

Однако все изменилось после распада СССР. Тогда главным экспортером нефти на Кубу стала Венесуэла, очень богатая черным золотом. Каждый день на остров экспортировалось около 100 тыс. баррелей на льготных условиях. Куба, как и ряд других стран Центральной Америки и Карибского бассейна, попал в специальную венесуэльскую программу. То есть страна-импортер могла не весь объем нефти сразу оплачивать деньгами, а лишь 48%, а остальное погашала в течение 25 лет с годовой ставкой в 1%. Или, например, Куба расплачивалась в основном своими товарами или медицинскими услугами, которые считаются одними из лучших в мире.

Сегодня Венесуэла находится в крайне тяжелом экономическом и политическом положении. В результате действий властей, а также обвала цен на нефть экономика страны, которая на 90% зависит от экспорт черного золота, находится на грани экономического коллапса. В стране проходят постоянные протесты. Жертвами и пострадавшими уже стали десятки людей.