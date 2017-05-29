Саратов, 29 мая, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Представитель Саратовского регионального отделения «Родительского Всероссийского Сопротивление» Александр Березин 29 мая провел протестный пикет возле здания областного правительства. Как он сообщил ИА REGNUM, крупнейшие родительские организации России считают, что целый ряд действий детского омбудсмена Анны Кузнецовой ясно указывает на её соглашательскую «проювенальную» позицию, деятельность в рамках которой приведет к еще более разрушительным последствиям для российских семей.

Александр Березин 29 мая представитель Саратовского регионального отделения «Родительского Всероссийского Сопротивление» Александр Березин провел протестный пикет на пересечении улиц Максима Горького и Челюскинцев

«Прохожие, особенно с детьми, соглашались с недопустимостью принятия таких документов без обсуждения с родителями. Многие слышали про ювенальную юстицию и «закон о шлепках», высказывались резко против, — прокомментировал Александр Березин. — Некоторые чиновники, выходящие из здания правительства, высказывали недовольство — заняться вам нечем. Хочу отметить, что в регионах в феврале 2017 года были созданы рабочие группы для исполнения поручения президента РФ по анализу практики изъятия детей из семьи в России и избыточного, неправомерного вмешательства в семью со стороны органов опеки и попечительства. Рабочая группа при уполномоченной по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней анализ практики изъятия детей из семьи не проводила».

Общественник пояснил, что остался неясным и сам механизм сбора, анализа и выявления фактов неправомерного изъятия детей. Напомним, волна возмущения в адрес детского омбудсмена прокатилась после заявления Анны Кузнецовой об итогах исполнения поручения президента РФ Владимира Путина — проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения неправомерного вмешательства в семью.

По итогам этой проверки, которой руководил специально созданный Общественный совет при омбудсмене, Кузнецова заявила, что в России, оказывается, «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей».

«И это — на фоне десятков громких историй, в том числе со смертельным исходом для изъятых из «неблагополучных» семей детей!», — обращают внимание в РВС. По мнению общественников, Кузнецова не потребовала настоящей проверки, а отчёты из регионов опираются на подлог обстоятельств.

«Фактически, речь идёт об обмане народа и главы государства. После этого крупнейшие родительские организации, защитившие не одну семью от произвола органов опеки, в знак недоверия омбудсмену покинули совет при уполномоченном», — заявили в РВС.

«Недавняя поездка Анны Кузнецовой в Финляндию, известную своей ювенальной практикой (и в особенности, по отношению к матерям — россиянкам и их детям в смешанных браках) для «обмена опытом» с финскими коллегами, еще более обозначила «стезю», по которой, видимо, собирается двигаться новый Уполномоченный, — подчеркнули активисты. — При этом, крайнее беспокойство родителей вызывает информация об активном продвижении на подпись главе государства ко Дню защиты детей, который отмечается (1 июня 2017 года), без какого-либо обсуждения с общественностью новой Национальной десятилетней стратегии «в интересах детей». Ведь реализация действующей по 2017 год (включительно) стратегии уже привела к широкому распространению практики необоснованного вмешательства в семьи и отобрания детей по любым поводам (неуплата за услуги ЖКХ, бедность обстановки, наказание в воспитательных целях и так далее).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая 2017 года было опубликовано открытое письмо председателя «Родительское Всероссийское Сопротивление» Марии Мамиконян, адресованное Уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой, в котором общественница заявила о своем выходе из Общественного совета при уполномоченном. Наряду с этим еще 75 родительских организаций подготовили свое обращение к Владимиру Путину, также ставшее реакцией на «нарушений фактически нет» Кузнецовой. Вслед за письмом эти организации начали одна за другой покидать вышеупомянутый совет.

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