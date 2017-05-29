Бишкек, 29 мая, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Президент Алмазбек Атамбаев, выступая на праздничном мероприятии, посвященном 25-летию Вооруженных сил Киргизии, заявил о том, что выборы главы государства в этой среднеазиатской стране состоятся 15 октября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба киргизстанского лидера сегодня, 29 мая.

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Также он отметил, что за последние пять — шесть лет в стране были решены наиболее проблематичные вопросы, которые «мучили и народ, и правительство». «Последнее время я вспоминаю ушедшие дни в качестве президента. Киргизский народ нашел свою дорогу», — подчеркнул Атамбаев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее выборы президента Киргизии были запланированы на 19 ноября 2017 года. Однако впоследствии в парламенте был поднят вопрос об их переносе на более ранний срок из-за того, что в противном случае передача власти новому главе государства может состояться позже дозволенных законодательством сроков. Депутаты успели одобрить соответствующий законопроект в двух чтениях из трех.