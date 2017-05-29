Москва, 29 мая, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросом Евросоюза и США их взаимоотношения, притом что Россия всегда «рассчитывала только на себя».

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Евросоюз не может больше полагаться больше на союзников.

Россия — это «часть Европы», сказал Песков, но он подчеркнул, что Россия «испокон веков рассчитывала только на себя».

«В этом (проблемах в отношениях Европы и США — ИА REGNUM ) должны разбираться европейцы и американцы, это не наш вопрос», — сказал Песков.

Ранее канцлер ФРГ заявила, что «европейцы должны взять свою судьбу в свои руки» и не полагаться на союзников. Она заявила, чтовремена, когда можн было полагаться на других, прошли.

Меркель добавила, что при этом нужно сохранить дружеские отношения со всеми — с США, Великобританией, с другими соседями и «даже с Россией». Так она прокомментировала раскол в рядах стран «Большой семерки».