Донецк, 29 мая, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Гурский отметил, что в перечень третьей очереди восстановления по Луганску вошли 27 объектов, в том числе 22 учебных заведения, четыре учреждения культуры и один объект социального развития.

(сс) Цуканов М.В Воронки от взрывов на дорогах в центре Донецка

«Из 14 первоочередных объектов мы завершили работы уже на 11», — уточнил чиновник.

По его словам, строителям осталось завершить ремонтно-восстановительные работы в столичных школах №29, №40 и №51.

При этом директор «Эксплуатационно-линейного управления автодорог» («ЭЛУА») Евгений Левтеров проинформировал, что за минувшую неделю в Луганске было отремонтировано около 2,5 тыс. квадратных метров дорог.

«За неделю уложили 345 тонн горячего асфальтобетона, отремонтировали 2445 квадратных метров городских автомагистралей. Укладывали асфальт на Краснознаменной, Лутугинской, 4-м Лутугинском проезде. Хотим завершить ремонт объездных дорог для проезда транспорта, пока на путепроводе возле завода имени Пархоменко ведутся работы», — сказал Левтеров.

Кроме того, 29 мая пресс-служба Совмина ДНР проинформировала, что Государственное предприятие «Автодор» провело подготовительные работы к ямочному ремонту покрытия, а также уборку мусора, вырубку поросли, разметку пешеходных переходов и другие работы по эксплуатационному содержанию междугородных дорог ДНР.

«За период с 22 по 27 мая специалистами ГП «Автодор» проведены подготовительные работы к аварийному ямочному ремонту дорожного полотна, в частности холодное фрезерование асфальтобетонного покрытия на площади свыше 1100 кв. м дорог. Ремонтные работы проводились силами всех эксплуатационных участков ГП «Автодор» на основных автодорогах республики. Помимо этого, дорожниками проводился комплекс мероприятий по эксплуатационному содержанию дорог, а именно: вырубка поросли, покос травы, уборка мусора, покраска дорожных знаков и стоек, разметка пешеходных переходов и планировка обочин на основных автодорогах Донецкой Народной Республики. Всего был проведен покос травы и вырубка поросли на площади более 35 тыс. кв. м, уборка мусора на общей площади свыше 150 тыс. кв. м, разметка пешеходных переходов на площади более 470 кв. м, окрашено 64 дорожных знака. В работах по эксплуатационному содержанию автодорог ежедневно было задействовано более 120 человек и до 45 единиц спецтехники ГП «Автодор», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее начальник управления образования Луганского горсовета Валентина Кияшко заявляла, что в период боевых действий 2014−2015 годов были разрушены или частично повреждены 93 учреждения образования Луганска из 130. В рамках первой очереди восстановлены шесть из них. В рамках второй очереди отремонтированы 43 здания столичных учреждений образования, продолжаются работы на пяти объектах. Кияшко также отмечала, что в рамках третьей очереди восстановления планируется провести ремонтно-восстановительные работы в 22 образовательных учреждениях столицы республики.

Как сообщалось, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР отмечало, что глава ЛНР Игорь Плотницкий утвердил перечень из 137 объектов социальной сферы и 178 объектов муниципального жилого фонда, пострадавших в результате агрессии украинских силовиков, восстановление которых планируется осуществить в 2017 году в рамках третьей очереди.