Москва, 29 мая, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Двусторонние отношения и вопросы борьбы с терроризмом станут основными темами предстоящих переговоров глав России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом 29 мая рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Как пояснил представитель Кремля, существует множество «свернутых механизмов сотрудничества и взаимодействия» двух государств. При этом, несмотря на наличие с той и другой стороны ограничительных мер, стороны очевидным образом нуждаются в более тесной координации. Торгово-экономические связи Москвы и Парижа не прерываются, напомнил Песков.

Отвечая на вопрос о том, насколько актуальной будет для лидеров тема борьбы с терроризмом, Песков отметил, что этому вопросу отведено очень важное место, он является неотъемлемой частью всех переговоров. Главы России и Франции затронут в беседе и «региональные проблемы», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на 29 мая намечен официальный визит президента России Владимира Путина в Париж, где его примет французский коллега Эммануэль Макрон, вступивший в должность главы государства 14 мая 2017 года. В Париже Путин и Макрон откроют подготовленную Эрмитажем выставку о поездке во Францию Петра I.

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