Симферополь, 29 мая, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Симферополь присоединился к серии одиночных пикетов, которые в эти дни по всей стране проводят активисты, протестующие против действий детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Одиночный пикет против деятельности Кузнецовой и с требованием общественного обсуждения Стратегии в интересах детей провел активист «Родительского Всероссийского Сопротивления» Виктор Миронов сегодня, 29 мая, у здания Госсовета Крыма.

ИА Красная Весна Пикет РВС против Кузнецовой Симферополь 29.05.2017

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Как рассказала ИА REGNUM одна из организаторов акции Оксана Хмурова, решение провести серию одиночных пикетов было принято из-за недостатка времени для согласования массовой акции.

Основной посыл акций — протест против проювенальной позиции Уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой и требование общественного обсуждения Стратегии в интересах детей, разработанной на ближайшее десятилетие.

«Мы считаем, что недопустимо ехать в Финляндию и перенимать финский опыт так называемой защиты детей, потому что именно финская система является одной из самых жестоких — она предполагает возможность изъятия ребенка из семьи лишь по одному подозрению родителя, без доказательств», — пояснила позицию общественников Оксана Хмурова.

Что касается Национальной стратегии, то, отметила собеседница ИА REGNUM, родительские организации проект документа не видели.

«Нам не была дана возможность ее проанализировать, не было общественного обсуждения. Как и все принимаемые у нас ювенальные законы. В 2012 году точно также была подписана Национальная стратегия в интересах детей. В 2013 году на учредительном съезде РВС президент четко нам сказал о том, что мнение родителей будет услышано и ювенальная юстиция не пройдет, Россия — страна с традиционными ценностями и мы должны идти в направлении укрепления семьи, а не разобщения. Но в противовес указанию президента стратегия 2012 года продолжала претворяться в жизнь. Всего около 16 законов ювенальных принято в соответствии с этой стратегией, в том числе и резонансный закон «о шлепках», который вводил дискриминацию родителей по социальному признаку, а за шлепок грозила уголовная ответственность в том случае, если бы он заработал. Но слава Богу, мы отстояли, поправки внесли».

«И вот сейчас это — крик души. Мы выходим на пикеты, чтобы показать, что родители не согласны с внедрением ювенальной юстиции и эта новая стратегия — скорее всего полностью ювенальная, потому что наш уполномоченный по правам ребенка не прислушивается к родительским организациям, из совета при уполномоченном вышли многие родительские организации. Мы хотим, чтобы нас услышали», — подчеркнула Оксана Хмурова.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг детского омбудсмена разразился после обнародования доклада об исполнении поручения главы российского государства Владимира Путина по анализу практики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения неправомерного вмешательства в семью. В докладе по итогам проверки говорится лишь о единичных случаях незаконного изъятия детей из семей, тогда как на деле, по данным общественников, таких случаев уже десятки. В итоге ряд родительских организаций покинули состав совета при уполномоченном в знак протеста.