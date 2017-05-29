Нижний Новгород, 29 мая, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Ульяновский мошенник продал нижегородскому пенсионеру-нумизмату коллекцию фальшивых монет. Деньги, которые злоумышленник вручил покупателю, оказались фальшивками, произведенными в Китае.

Rabenspiegel Золотые монеты

Как сообщили ИА REGNUM в полиции, 73-летний житель Арзамаса около одного из магазинов познакомился с молодым человеком, который предложил ему старинные золотые и серебряные российские рубли по заниженной цене. Пенсионер согласился приобрести каждую монету за 1000 рублей и совершил с незнакомцем сделку на 121 тыс рублей.

Кроме того, он предварительно договорившись о следующей сделке на сумму 300 тыс рублей.

Позже выяснилось, что «старинные» монеты, которым, по словам продавца, более 100 лет, являются фальшивками и никакой исторической ценности не представляют.

Дальнейшие действия потерпевший совершал под контролем сотрудников уголовного розыска. Выразив желание купить монеты еще на 300 тыс рублей, он встретился со злоумышленником. После передачи денег подозреваемый был задержан с поличным.

Мошенником оказался 20-летний безработный житель Ульяновской области. Мошенничества с реализацией монет были единственным источником его дохода.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Мордовии двое мошенников через терминалы по приему денежных средств зачислили на счета своих банковских карт и на мобильные телефоны 18 тыс. рублей. При этом они «рассчитались» с терминалом имитированными банкнотами номиналом по 500 рублей.

У этих банкнот» нет микроперфорации, отсутствуют серии и номера, низкое качество бумаги. Вместо слова «рублей» на банкнотах присутствует надпись «бублей», вместо слова «России» — «РОСРОС».

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