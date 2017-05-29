Киев, 29 мая, 2017, 15:24 — ИА Регнум. По его словам, Бальчун может покинуть свою должность из-за неудовлетворительных показателей в работе «УЗ».

Shalom Войцеха Бальчун

«У меня был кредит доверия, который он очень быстро исчерпал в течение месяца. Было рассмотрение вопроса о ситуации в «Укрзализныце» на транспортном профильном комитете Рады. Дискуссия была очень острой. Я выразил свое категорическое недовольство результатами работы. И я надеюсь, это будет учтено, в частности, правительством. 5 июня истекает контракт. Я думаю, что он должен быть последней датой пребывания его на этом посту», — считает Омелян.

Министр призвал руководство «Укрзализныци» провести диалог с бизнесом перед повышением тарифов на грузовые ж/д перевозки.

«Должна быть нормальная дискуссия. Я считаю, что бизнес заслуживает нормального отношения со стороны властей… Если это будет, как мы хотели, что «Укрзализныця» является локомотивом украинской экономики и оживляет экономику за счет дополнительного тарифного допинга, — это возможный вариант», — сказал Омелян.

Как сообщалось, 20 апреля 2016 года поляк Балчун победил в конкурсе на должность председателя правления «Укрзализныци». Новому руководителю «Укрзализныци» назначили зарплату в 463 тыс. грн в месяц (17 500 долл).

Напомним, в рамках финансового плана на 2017 год «Укрзализныця» анонсировала повышение тарифов на грузовые перевозки на 22,5% уже с июня 2017 года. До этого «Укрзализныця» неоднократно повышала тарифы на перевозку. В связи с этим крупные украинские промышленные корпорации выразили свое несогласие, угрожая снизить налоговые поступления в экономику Украины.

Ранее, в мае украинская полиция сообщала, что должностные лица ОАО «УЗ» подписали протокол согласования цены полувагона, завышенной примерно на 76 тыс грн (2800 долл) каждый. «Укрзализниця» в 2017 году планирует купить почти 6 тыс грузовых полувагонов на общую сумму 4,8 млрд грн (182 млн долл) без учета НДС.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая глава правления «Укрзализныци» Бальчун удивился открытию уголовного производства по факту якобы незаконной растраты средств на покупке вагонов. При этом Бальчун обвинил силовиков в «очередном наступлении на его команду».

«Сейчас пойдут спекуляции вокруг инцидента с 139 пассажирскими. Вчера — информация Национальной полиции об уголовном производстве по факту растраты средств должностными лицами ПАО «Укрзализныця». Такая постановка вопроса, скажем деликатно, минимум вызывает удивление», — написал Бальчун.

«Поясним: пока только объявлен тендер на 2450 штук. Себестоимость строительства вагона проработана и проверена рабочей группой Национального комитета по промышленному развитию, совещательно-консультативного органа Кабинета Министров Украины. Цена является ожидаемой, входной к торгам, ожидаем ее снижения в ходе торгов на Прозорро, куда доступ имеют все заинтересованные. В конце концов, эти вагоны не закуплены. Речь о тендере, только намерения приобрести в результате прозрачных торгов, лоты с возможностью понижения цены. Напомним, тендер в первом квартале не состоялся из-за отсутствия предложений якобы по причине очень низкой ожидаемой цены», — пояснил Бальчун.