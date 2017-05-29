Новосибирск, 29 мая, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ухудшил свои позиции в Национальном рейтинге мэров. По результатам исследования, проведенного Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ в апреле-мае 2017 года, Локоть занимает 53 место во второй группе рейтинга.

Анна Алябьева ИА REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на всероссийской акции «Подними голову!» 12 апреля 2016 года

Читайте также: Национальный рейтинг мэров за апрель-май 2017 года

В то же время в предыдущем рейтинге за период январь-март 2017 года новосибирский градоначальник находился на 50 месте той же группы.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что перемещение на три позиции вниз «сложно назвать существенным ухудшением, однако тенденция налицо и в общем понятно почему это происходит».

«К власти Анатолий Локоть пришел на волне протестного голосования. Горожане ожидали от него антикоррупционного аудита всех договоров мэрии и серьезных административных реформ. Рассчитывали, что он станет действительно народным мэром, открытым для диалога со всеми общественными силами. К сожалению, все эти ожидания не оправдались. Последним разочарованием стала безоговорочная поддержка мэрией города Новосибирска повышения тарифов. За редким исключением эту инициативу поддержала и вся фракция КПРФ, ставшая в нашем городе второй партией начальства», — отметил ИА REGNUM Антонов, комментируя позицию мэра Новосибирска в рейтинге.

Но главный показатель, по мнению общественного активиста, это все-таки экономика. «И вот здесь команда Локтя откровенно говоря не справилась. С каждым годом экономическая ситуация в городе становилась всё хуже и сейчас уже ставят вопрос о введении внешнего управления, а по сути процедуры банкротства Новосибирска. Тут уж не до строительства новых станций метрополитена, о которых мы при Анатолии Локте уже и думать забыли. Все это, безусловно, контрастирует с успехами Анатолия Локтя за пределами нашего региона, будь то контакты с Белоруссией или озвученных планах участвовать в президентской гонке. Нам же остается только задаться вопросом, какое место в его планах занимает наш город», — считает Ростислав Антонов.

Отметим, что ранее стало известно, что Анатолий Локоть вошел в состав президиума ЦК КПРФ.

Читайте также: Мэр Новосибирска стал членом президиума ЦК КПРФ

К тому же, новосибирское региональное отделение КПРФ рекомендовало Локтя в качестве кандидатуры в президенты страны.

Читайте также: Между желанием и долгом: КПРФ прочит мэра Новосибирска в президенты

При этом, как сообщало ИА REGNUM, Новосибирск может оказаться под внешним финансовым управлением, так как его внутренний долг приближается к 90% от собственных доходов. И если министерство финансов страны введет такую планируемую норму при достижении муниципалитетами 100% внутреннего долга по отношению к собственным доходам, то ситуация может стать вполне реальной.

Читайте также: Новосибирск не должен ждать, когда федеральный центр возьмет «на поруки»

Стоит сказать, что ИА REGNUM неоднократно писало о том, что разочарования некоторых новосибирцев, как отдельных граждан, так и представителей организаций или партий, относительно кардинальных изменений ситуации в регионе и «серьезных административных реформ», по большому счету, безосновательны. Анатолий Локоть, несмотря на свою партийную принадлежность, — игрок системный.

Анатолий Локоть был избран на пост мэра Новосибирска 6 апреля 2014 года. Он одержал победу на внеочередных выборах, после ухода с поста Владимира Городецкого. Следующие выборы мэра Новосибирска пройдут в 2019 году.