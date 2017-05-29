Калуга, 29 мая, 2017, 15:12 — ИА Регнум. 72 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 37 детей обратились за помощью к медикам Калужской области с 22 по 28 мая. Об этом сегодня, 29 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в калужском региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

JerzyGorecki Клещ

По данным ведомства, в лаборатории исследовали 101 клеща, снятого с пациентов. 12 проб дали положительный результат на клещевой иксодовый боррелиоз.

В настоящее время в регионе проведена акарицидная обработка территории в 51,2 га. Также в Калуге провели обработку в парке им. К.Э.Циолковского и во всех скверах города и парках города.

Специалисты отмечают, что в большинстве случаев укусы клещей происходят из-за несоблюдения правил безопасности на дачных участках и в лесопарковых зонах. При поездках за город рекомендуется одевать максимально закрытые костюмы и сапоги, а также использовать отпугивающие средства.

Если клещ уже присосался, то необходимо обратиться в лечебное учреждение и не пытаться его удалить самостоятельно .