Тегеран, 29 мая, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Если Ашхабад не примет условия Тегерана о снижении цены на импортируемый природный газ, то против Туркменистана будет подан иск в Международный арбитражный суд. Об этом сообщил глава Иранской национальной газовой компании Хамид Реза Араки, передает ИА «IRNA».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

При этом Иран рассчитывает получить с госконцерна «Туркменгаз» неустойку за нарушение договора о поставках туркменистанского голубого топлива минувшей зимой.

Также иранский чиновник отметил, что несмотря на разногласия по этому вопросу, транзит газа из Туркмении в Азербайджан через территорию Ирана будет продолжаться.

ИА REGNUM напоминает, что спор между Ираном и Туркменией по вопросу о стоимости импортируемого в Иран туркменистанского природного газа продолжается с января 2017 года. При этом Тегеран регулярно обещает инициировать международные судебные разбирательства против ГК «Туркменгаз» из-за нарушения туркменистанской компанией условий соглашения о поставках газа на север Ирана.

Представители Ашхабада при этом утверждают, что готовы начать переговоры с Тегераном, но иранская сторона не проявляет интереса к предложениям Туркмении провести переговоры и уладить имеющиеся претензии в досудебном порядке.

Отметим, что поступления от экспорта газа являются одной из основных статей дохода Туркмении. Значительную часть «голубого топлива» страна продает Китаю.