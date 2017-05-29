Берлин, 29 мая, 2017, 14:15 — ИА Регнум. «Выступая с предвыборной агитацией в одной из палаток пивного фестиваля, канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что отныне Евросоюз должен взять свою судьбу в свои собственные руки и не ждать помощи от США», — пишет британская The Guardian, ненавязчиво выделяя место нахождения немецкого лидера в момент произнесения своей речи. По данным других британских СМИ «канцлера, держащую в руках кружку с янтарным напитком могли слышать до двух тысяч ценителей пива, оказавшихся поблизости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Надо со всеми дружить — и со Штатами, и с Великобританией и с другими соседями. Даже с Россией, — автор публикации в The Sun Гарри Коул акцентирует внимание читателей на этой фразе немецкого лидера. — Слова Меркель — ответ на высказывание Дональда Трампа, назвавшего немцев «плохими, очень плохими».

«Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что Меркель, призывая к дружбе, на самом деле в обтекаемой форме высказалась о ненадежности Трампа и Терезы Мэй, как партнеров», — резюмирует Коул.