Челябинск, 29 мая, 2017, 14:23 — ИА Регнум. В пресс-службе челябинской администрации уточнили, что Евгений Тефтелев не комментировал события, произошедшие на фестивале красок в Челябинске, мэр города лишь высказал мнение о необходимости рассмотреть формат мероприятия и при необходимости внести коррективы.

xusenru Фестиваль красок

«Ему задали вопрос — нужен ли Челябинску фестиваль красок. Мэр сообщил, что нужно рассмотреть вопрос его целесообразности. Кому-то нужен, кому-то не нужен. Нужно выявлять недостатки», — пояснил позицию мэрии начальник пресс-службы администрации Челябинска Владимир Сафонов.

В неподобающих фактах, имевших место на фестивале, должны разбираться правоохранительные органы, отметил Владимир Сафонов и добавил, что фестивали проводились на частной территории, однако администрация была уведомлена об их проведении. Вместе с тем в пресс-службе пояснили, что считают проект абсолютно коммерческим.

«Никакой религиозной подоплеки в фестивалях красок не было, это абсолютно коммерческий проект. Продавцы красок на фестиваль привозят огромное количество красок, тут же их продают, покупатели тут же ими все обсыпаются. Они даже слово «Холи» убрали из названия», — пояснил Владимир Сафонов.

Случаи противоправного поведения участников и несоблюдения законов при проведении акций с несовершеннолетними — задача разбирательств со стороны правоохранительных органов, отметили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, 21 мая в Челябинске состоялся фестиваль красок на площадке возле торгового комплекса «КС». Участников набралось порядка 500 человек. Часть несовершеннолетних были на мероприятии без сопровождения взрослых. Присутствовавшие на событии родители зафиксировали неадекватное поведение многих подростков. Как объяснили взрослые, к такому поведению подвигла определенным образом сформированная устроителями атмосфера празднества. На сцена выступали артисты, которые, по мнению родителей, пели крайне непристойные песни, имели место недопустимые высказывания, поведение выступающих походило на развратные действия. Помимо этого, были замечены подростки в состоянии алкогольного опьянения, а также курящие. По неподтвержденным данным, после завершения на площадке возле «КС» возникла драка молодых людей. В полиции пока не подтверждают факт хулиганства. Ведется разбирательство.

21 мая миссионерский отдел Челябинской епархии выпустил пресс-релиз с заявлением о недопустимости проведения фестиваля, который к тому же раньше именовался как фестиваль красок Холи. Фестиваль был оценен как религиозный, чуждый России «Праздник Холи как форма «мягкого», опосредованного прозелитизма, змеиного проникновения демонических практик в душу нашего народа с целью его деформации, разложения», говорится в заявлении Челябинской епархии. Вместе с тем было заявлено и о другой составляющей фестиваля, которая несет угрозу национальной безопасности России. Представители РПЦ обратились в прокуратуру с целью всесторонней проверки проводимых для южноуральских несовершеннолетних акций.

Челябинские организаторы фестиваля, головной офис компании которых расположен в Санкт-Петербурге, всячески отрицают причастность к религиозному культу и заявляют, что выступают организаторами веселого праздника для молодежи. Коммерческий интерес в организации мероприятий не скрывается.

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27 мая, на очередном фестивале красок, прошедшем возле торгового комплекса «Горки», события показали отнюдь не только лишь безобидную праздность и веселость, предлагаемую устроителями для несовершеннолетних. На фестивале, после того как выяснилось, что на 3000 заявленных участников будет лишь 4 охранника, выдвинулись наряды полицейских. Однако машины на площадке перед ТК «Горки», где проходили мероприятия по разбрасыванию краски, оказались агрессивно принятыми детьми. Группа несовершеннолетних подростков 12−16 лет окружила полицейский УАЗ. Сначала его робко стали посыпать краской, затем, по мере того, как толпа разгорячилась, машину стали пинать, в адрес полицейских посыпалась нецензурная брань, крики, на крышу автомашины прилетел пакет с мусором. После того как пинать машину стали практически все стоявшие рядом подростки, автомобиль включил сирену и ретировался с площадки под улюлюканье детей.

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В настоящее время к проверке фактов нападения на полицейскую машину и сотрудников на фестивале подключилось Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области. Следователи СКР проверят информацию о противоправных действиях в отношении сотрудников полиции, осуществлявших обеспечение общественного порядка на массовом мероприятии.