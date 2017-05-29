Гатчина, Ленинградская область, 29 мая, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Приток прямых иностранных инвестиций в Ленинградскую область в 2016 году составил 5,8 млрд долларов, увеличившись на 68% по сравнению с 2015 годом. Об этом сегодня, 29 мая, заявил в Гатчине губернатор региона Александр Дрозденко на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и проектного управления в Ленинградской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

«Интересная цифра — это рост прямых иностранных инвестиций. В 2016-м году 5,8 млрд долларов, рост по сравнению с 2015-м годом — 68%. Но понятно, почему: 2014-й год — введение санкций, резкий провал, остановка. Все стали оглядываться, что же делать, куда двигаться. Но, слава богу, что в бизнесе, в отличие от политики, больше руководствуются разумом и конкретным результатом, чем эмоциями и подковёрными способами решения вопросов, поэтому бизнес проголосовал инвестициями, что нужно продолжать сотрудничество с Россией и Ленинградской областью. Надеюсь, что эта тенденция сохранится», — сказал Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что Ленобласть по итогам 2016 года неплохо смотрится на фоне других регионов и Российской Федерации в целом.

«Не только сохранили свой экономический, инвестиционный и промышленный потенциал, но и у нас ещё и наблюдается рост инвестиций. Прирост составил по сравнению с 2015-м годом более 12%. Общая сумма — 262,1 млрд рублей. Если пересчитать на количество жителей и нашу территорию, то мы один из реальных лидеров Российской Федерации», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, что объем валового регионального продукта Ленинградской области в 2016 году составил 908 млрд рублей, что на 50 млрд рублей больше, чем в 2015 году. Объем инвестиций в основной капитал Ленобласти за счет всех источников финансирования составил 262,1 млрд рублей, или 111,6% по отношению к объему инвестиций 2015 года.

Ежегодные позитивные изменения в экономике региона стали уже устойчивым вектором, уверен губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.