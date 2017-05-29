Чита, 29 мая, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Пенсионеры в деревнях уже не лепят пельмени сами, а предпочитают покупать полуфабрикаты, и именно поэтому необходимо развивать брендирование забайкальской продукции. Об этом на круглом столе по проблемам взаимодействия местных товаропроизводителей и торговых сетей заявила председатель комитета Законодательного собрания Забайкальского края по аграрной политике и потребительскому рынку Элина Акулова.

Eugene Kim Пельмени

«Сейчас бабушки и дедушки в деревнях уже не лепят пельмени сами, а идут в магазин и покупают их. Это факт, — цитирует парламентария «Забмедиа». — Именно поэтому тему о брендировании продукции, произведенной в Забайкальском крае, нужно развивать. Также необходимо развивать кооперацию между производителями и продавцами. Я считаю, что производитель должен производить, а сети должны продавать».

В свою очередь, директор компании «Забайкалагро» Игорь Ярослав предложил не только создать бренд забайкальской сельхозпродукции, но и выделять под эту продукцию отдельные полки в магазинах. Он утверждает, что производители сельхозпродукции «хотят и готовы объединяться». «Нам нужен единый бренд забайкальской продукции, который будет узнаваемый, который будет видеть покупатель», — сказал Ярослав.

В ответ представитель сети «Привоз» Роман Сукач заявил, что размещение на отдельных полках будет проблематично из-за разных температурных режимов для разной продукции, а представитель торговой сети «Читинка» добавила, что заключать договора на поставку местной продукции — весьма рисковое дело, потому что местные предприятия имеют свойство «пропадать» — прекращать сотрудничество или снижать объемы поставок.

Экономист Станислав Савельев в интервью ИА REGNUM отметил, что практически во всех регионах страны есть идеи брендирования производимой на территории продукции, и чаще всего речь идет как раз о сельхозпродукции. «Более того, такие бренды даже разрабатывают, создают, используют. Насколько эффективно это сказывается на реализации продукции, сказать сложно, — отмечает эксперт. — Я не думаю, что проблемы сбыта в отрасли можно решить созданием некоего регионального знака — это один из инструментов маркетинга, но не более, это совершенно не панацея. Практика показывает, что хорошим способом сбыта местной продукции являются региональные или муниципальные ярмарки. В ряде районов Бурятии, Алтая, Иркутской области, Кузбасса, Приморья хорошим подспорьем являются туристы, которые раскупают местную сельхозпродукцию».

Эксперт добавляет, что расходы на брендирование могут оказаться неоправданными. «Дело в том, что на местном уровне свою продукцию и так знают хорошо, а выйти с ней на московские, например, рынки, практически нереально — не хватит объемов, и в этой связи слишком высокими будут транспортные издержки. Поэтому ориентироваться стоит на местных потребителей и соседние регионы», — говорит он.