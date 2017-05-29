Москва, 29 мая, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Волатильность на рынке нефти к началу недели спала. Цены стабилизировались, в частности нефть марки Brent торгуется в районе 52 долларов за баррель. Технические цены остались в прежнему диапазоне $48 — $57 долларов за баррель, где они будут оставаться продолжительно время, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Нефтяная вышка

«После решения ОПЕК+ продлить ограничения на 9 месяце, но оставив при этом объемы добычи на прежнему уровне, фундаментальная ситуация не изменилась. Противодействующие факторы остались прежними. С одной стороны участники соглашения ОПЕК+ всячески будут поддерживать нефтяные котировки, не исключены словесные интервенции, а также реальные корректировки в течение действия соглашения, но при условии продолжения роста добычи сланцевыми компаниями США. Это фактор как раз будет оказывать негативное влияние на рост котировок черного золота», — пояснил Капустянский.

Тем не менее, по его мнению, «в летний период фактор роста активности сланцевыми компаниями США может нивелироваться удачным продолжением автомобильного сезона в США. И как минимум до конца лета не будет оказывать сильного давления на нефтяные котировки».

«Локально на неделе скуку на нефтяных рынках будут разбавлять статистика. По традиции в предстоящей пятидневку выйдут данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США, а также данные по количеству буровых установок от Baker Hughes», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая нефть дешевеет в первый день рабочей недели в рамках коррекции после удорожания черного золота 26 мая Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,25% — до $52,38 за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 0,28%, до $49,66.

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