Москва, 29 мая, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Неделя для рубля обещает быть достаточно скучной. Новые договоренности стран ОПЕК+, достигнутые 25 мая, не стали драйвером роста отечественной валюты, однако, безусловно, окажут поддержку рублю в среднесрочной перспективе. Кроме того, 29 мая на глобальных финансовых рынках отсутствуют игроки из США, Великобритании и Китая, в связи с праздниками, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его мнению, «технически валютная пара usd/rub по-прежнему торгуется в широком коридоре 55 — 60. Это диапазон будет актуален еще продолжительное время. На горизонте пока отсутствую внятные драйверы, которые бы смогли расшевелить отечественную валюту. Одновременно с этим подобную ситуацию можно использовать для покупок или продаж рубля внутрь диапазона, от границ коридора».

«Помимо решения ОПЕК+ в среднесрочной перспективе рубль будет поддерживать консервативный подход ЦБ РФ по регулированию ключевой процентной ставки, а также нарастающая неопределенность относительно дальнейшего повышения процентной ставки по федеральным фондам в США. Подобные риски начали возрастать после череды публикаций негативной макроэкономической статистики в США», — пояснил Капустянский.

«Тем не менее, скуку на отечественных валютных рынках будут разбавлять локальные идеи. По традиции на неделе выйдут данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США, а также данные по количеству буровых установок от Baker Hughes», — сказал он.

«Пока динамика снижения запасов нефти и нефтепродуктов говорит об удачном продолжении автомобильного сезона в США, одновременно с этим рост буровых установок указывает на усиление роста активности со стороны сланцевых компаний США. В перспективе этот фактор будет противопоставляться ограничениям ОПЕК+ и будет давить на нефтяные котировки», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рубль при стабильной ценовой конъюнктуре на нефтяном рынке станет слабее, считает экс-министр финансов Алексей Кудрин. «Если цена будет на нынешнем уровне — $56−57, то рубль немного даже ослабеет к концу года и будет стоить больше чем 60 рублей за доллар», — сказал он,

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